Покинет ли кроссовер Infiniti QX70 российский рынок

По словам представителя Infiniti, кроссовер QX70 в обозримом будущем покинет американский рынок и, возможно, какие-либо другие. Что же до России, то прекращать продажи этого автомобиля в компании не планируют.

Как сообщает Automotive News, в Infiniti намерены сосредоточить внимание на другом SUV — QX50 нового поколения, премьера которого состоится на Франкфуртовском моторшоу. Предполагается, что в ближайшие несколько лет именно эта модель станет бестселлером марки.

Возвращаясь к Infiniti QX70 отметим, что преемник кроссовера должен увидеть свет в 2021 — 2022 году. Известно, что новую машину построят на базе Nissan Murano. Но прочих подробностей о новинке пока нет.