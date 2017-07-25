Когда новый кроссовер Mazda CX-8 появится в продаже

Как мы видим, кроссовер Mazda CX-8 внешне очень похож на старшего брата Mazda CX-9 — на первый взгляд они различаются лишь бамперами и формой фонарей. Габариты новинки составляют 4900/1840/1730 мм, в то время как размер колесной базы — 2930 мм. Известно, что в продаже появится как шести-, так и семиместная модификация модели.

Как сообщает пресс-служба Mazda, в движение CX-8 приводит 2,2-литровый мотор семейства SkyActive, развивающий мощность в 175 л. с. и пиковый крутящий момент в 420 Нм. Двигатель агрегатируется безальтернативно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а вот привод — на выбор покупателя — передний или полный.

О планах компании относительно поставок Mazda CX-8 на иные рынки, кроме как на внутренний, пока ничего неизвестно. В Японии же продажи новинки стартуют ближе к концу нынешнего года.