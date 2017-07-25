Стартовали продажи кроссовера Subaru Forester Smart Edition

Как сообщает пресс-служба Subaru, Forester Smart Edition обзавелся окрашенными в контрастный черный цвет боковыми зеркалами, радиаторной решеткой и рейлингами на крыше, доступными в качестве опции. В салоне же автомобиля, по большому счету, ничего не изменилось — разве что на передней панели красуются серебристые декоративные вставки.

Моторная гамма кроссовера Subaru Forester спецсерии Smart Edition включает в себя двухлитровый атмосферный мотор мощностью 148 л. с., а также 280-сильный турбодвигатель объемом 2 литра. А привод предлагается безальтернативно полный. Отметим также, что новинка располагает множеством систем безопасности, среди которых, помимо прочего, адаптивный круиз-контроль и система помощи при экстренном торможении.

Японские автомобилисты уже сейчас могут оставить предзаказ на Subaru Forester Smart Edition, при том что первые машины доберутся до владельцев в августе. Появится ли кроссовер в этой модификации на других рынках, кроме как на внутреннем, пока не сообщается.