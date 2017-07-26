В сеть «утекла» фотография кроссовера Volvo XC40 без камуфляжа

Судя по фотографиям — представленным ранее, и новому снимку — Volvo XC40 схож с концептуальным 40.1, представленным в минувшем году. Разумеется, кроссовер, в отличие от концепт-кара, обзавелся стандартными боковыми зеркалами и привычными дверными ручками. К тому же автомобиль получил широкую радиаторную решетку — как у старших XC60 и XC90.

Volvo XC40 построят на новой модульной платформе CMA. Как сообщает Motor1, в моторную гамму модели войдут трех- и четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом, а спустя некоторое время появится и гибридная модификация.

Премьера новинки состоится осенью нынешнего года — не исключено, что кроссовер дебютирует на Франкфуртовском моторшоу.

Интересно, что в компании рассчитывают продавать порядка 100 000 экземпляров XC40 по всему миру в год. К слову сказать, в 2016-м в пользу автомобилей Volvo сделали выбор 534 332 человека. В частности, российские дилеры реализовали всего 5585 штук — машины шведской марки в нашей стране высокой популярностью не пользуются.