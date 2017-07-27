Объявлена дата начала продаж нового кроссовера Luxgen U5

Luxgen U5, ориентированный в первую очередь на молодых автомобилистов, отчается ярким и стильным дизайном: в частности, двухцветной окраской кузова, оригинальными колесными дисками и рейлингами. Кроме того, кроссовер может похвастать «спортивными» сиденьями, декоративными карбоновыми вставками, а также 12-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Как сообщает портал Carnewschina, в движение Luxgen U5 приводит 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 124 л. с. и 153 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с бесступенчатой коробкой передач, а привод — безальтернативно передний. Отметим также, что габариты автомобиля составляют 4395/1763/1594 мм, при том, что размер его колесной базы — 2620 мм.

В Китае продажи Luxgen U5 стартуют уже в октябре — ценник новинки начинается от 80 000 юаней, что по нынешнему курсу равняется 710 000 рублей.

Напомним, что автомобили тайваньской марки Luxgen в 2012—2014 годах были представлены и в нашей стране. Однако вследствие низких продаж в компании приняли решение покинуть российский рынок. А потому ожидать появления нового «молодежного» кроссовера не стоит.