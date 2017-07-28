Американцы объявили цены на новый кроссовер Chevrolet Traverse

Как сообщает портал Motor1, в США новый Chevrolet Traverse будет продаваться в шести комплектациях: L, LS, LT, LT Leather, Premier и High Country. Обзавестись автомобилем в самой доступной из них — L — можно, заплатив от 30 875 долларов, в то время как за топовую версию High Country дилеры попросят уже не менее 52 050.

Все кроссоверы оснащаются 3,6-литровым 305-сильным V6 и девятиступенчатым «автоматом», а привод — на выбор — передний или полный.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Chevrolet Traverse спустя некоторое время доберется и до нашей страны. Конкурент Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander появится в шоу-румах российских дилеров ближе к концу 2017 года. Однако о модификациях, комплектациях и ценах кроссовера, ориентированного на наш рынок, никакой информации пока нет.