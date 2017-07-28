Опубликованы первые изображения обновленного кроссовера Jeep Cherokee

Судя по представленным ранее снимкам, наиболее заметные изменения экстерьера пережившего рестайлинг Jeep Cherokee произойдут в передней части машины. В частности, кроссовер обзаведется видоизмененными фарами и перелицованным бампером. Кроме того, ожидается, что американцы подретушируют и фонари.

По неподтвержденным данным, Jeep Cherokee получит девятиступенчатый «автомат», который в настоящее время «трудится» на автомобилях Renegade и Compass. Никаких других подробностей на сегодняшний день неизвестно.

Как сообщает портал Motor1, официальная премьера обновленного Jeep Cherokee состоится на моторшоу в Лос-Анжелесе, который пройдет в начале декабря. Однако не исключается, что за пару недель до автосалона американцы организуют и онлайн-презентацию модели.