Почему запретили продажи кроссовера Porsche Cayenne

Недавно сразу три автопроизводителя — Mercedes-Benz, BMW и Audi — объявили о проведении в Европе сервисной кампании по обновлению программного обеспечения двигателей. Теперь же свои машины отзывает Porsche — правда, по требованию властей Германии.

Как сообщает Reuters, министр транспорта Германии Александр Добриндт заявил, что под сервисную акцию подпадает около 22 000 автомобилей Porsche Cayenne, оснащенных трехлитровыми дизельными двигателями. При этом все расходы по проведению отзывной кампании полностью лягут на производителя. Он пояснил, что во время расследования было обнаружено, что штутгартцы использовали запрещенное программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов.

Кроме того, по словам Александра Добриндта, в ближайшее время Минтранс Германии лишит Porsche Cayenne и сертификации. А значит, продажи кроссовера в стране будут временно приостановлены.