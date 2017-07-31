Когда кроссовер Lifan Myway приедет в Россию

Кроссовер Lifan Myway, успешно стартовавший на внутреннем рынке в 2016 году, порадует покупателя просторным салоном с семью посадочными местами и клиренсом в 192 мм. Стоит отметить, что габариты машины — 4440/1760/1730 мм при колесной базе равной 2720 мм. Как утверждает производитель, автомобиль подойдет как для семейных поездок на природу, так и для грузовых перевозок.

Новый Lifan Myway безальтернативно оснащается 1,8-литровым 125-сильным мотором, агрегатированным — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». Привод при этом исключительно задний.

Список оснащения кроссовера, помимо прочего, включает в себя мультимедийный комплекс с сенсорным управлением и шестью динамиками, систему бесключевого доступа в салон, а также ABS и EBD. Кроме того, Myway располагает панорамным люком, кожаными креслами и двухзонным климат-контролем.

Прочие подробности о комплектациях и ценах производитель анонсирует ближе к началу продаж.