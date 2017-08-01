Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения вновь замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
В интернете появилась свежая серия снимков кроссовера Infiniti QX50, замеченного во время дорожных испытаний. Ожидается, что в продаже новинка появится уже в начале следующего года.
Виктория Базылева

Судя по новым фотографиям, Infiniti QX50 второй генерации внешне во многом схож с одноименным концептуальным кроссовером, который дебютировал в январе нынешнего года в Детройте. В частности, автомобиль получил ту же радиаторную решетку и «острые» светодиодные фары.

Примечательно, что фотошпионам удалось сделать также снимки салона новинки. Мы видим, что Infiniti QX50 обзавелся двумя экранами на центральной консоли. Как сообщает портал Motor1, на нижнем мониторе отображается информация о воспроизводимой музыке, в то время как на верхнем — навигация.

Фото: www.motor1.com

Предполагается, что в движение новый Infiniti QX50 будет приводить двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью в 268 л. с. и 390 Нм крутящего момента. В базовых модификациях ведущими выступят передние колеса, а в более мощных — все четыре. Других подробностей относительно новинки пока нет.

Остается лишь добавить, что премьера кроссовера Infiniti QX50 второго поколения состоится, вероятнее всего, в сентябре на Франкфуртовском моторшоу или чуть позже.

Напомним, что нынешняя версия японского SUV, которая продается в России по цене от 2 125 000 рублей, оснащается 2,5-литровым бензиновым V6, развивающим 222 силы. Мотор агрегатируется с семиступенчатым «автоматом» с функцией ручного переключения, а привод — безальтернативно полный.

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1 августа 2017
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