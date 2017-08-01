Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения вновь замечен на тестах

Судя по новым фотографиям, Infiniti QX50 второй генерации внешне во многом схож с одноименным концептуальным кроссовером, который дебютировал в январе нынешнего года в Детройте. В частности, автомобиль получил ту же радиаторную решетку и «острые» светодиодные фары.

Примечательно, что фотошпионам удалось сделать также снимки салона новинки. Мы видим, что Infiniti QX50 обзавелся двумя экранами на центральной консоли. Как сообщает портал Motor1, на нижнем мониторе отображается информация о воспроизводимой музыке, в то время как на верхнем — навигация.