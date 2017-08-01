Toyota Fortuner и другие самые новые кроссоверы российского рынка

За последние пару месяцев стало известно о появлении на российском рынке более десятка свежих кроссоверов. Некоторые автомобили даже успели прописаться в дилерских шоу-румах. О всех новинках сегмента портал «АвтоВзгляд» так или иначе уже рассказывал, однако список машин продолжает пополняться все новыми и новыми моделями.
NISSAN JUKE
Сдержали таки обещание японцы, вернув на наш рынок свой компактный кроссовер Nissan Juke. Автомобиль британского производства уже доступен для заказа в пяти различных конфигурациях и с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 «лошадей». В компании с ним трудится бесступенчатый вариатор, передающий тягу на переднюю ось.
Уже по умолчанию «паркетник» оснащен круиз-контролем с ограничителем скорости, функцией изменения режимов движения, 17-дюймовыми дизайнерскими дисками из легкого сплава и полным электропакетом. Более модные версии щеголяют нарядной отделкой интерьера, спортивными креслами, а также кучей видеокамер и прочими полезными электронными ассистентами.
RANGE ROVER VELAR
Не пойми с чего называющий себя премиальным британский производитель готовит к выходу на рынок новый кроссовер, который разместиться в продуктовой линейке между Range Rover Sport и относительно компактным Evogue. Новинка изобилует кучей современных вспомогательных систем: в частности, помощником при экстренном торможении, функциями распознавания пешеходов и определения усталости водителя.
Среди прочих наворотов нельзя не отметить выдвижные ручки дверей, определенно придающие автомобилю крутизну, а вместе с тем вызывающие опасения, что зимой они замерзнут и перестанут открываться. Впрочем, наверняка у будущих владельцев этих машин имеются теплые гаражи. Как, собственно, и деньги на обслуживание дорогих и довольно часто ломающихся «Ренжиков».
Что касается силовой линейки свежего SUV, то на выбор покупателей — шесть моторов: три дизеля мощностью 180, 240 и 300 сил, а также три бензиновых агрегата — 250, 300 и 380 л. с. соответственно. С любым из них работает «скорострельный» восьмидиапазонный «автомат» от ZF.
MAZDA CX-9
Большой японский кроссовер не только приедет в Россию, но еще и встанет на конвейер завода Mazda во Владивостоке. Выдержанный в фирменной стилистической концепции, автомобиль порадует исчерпывающим набором современных опций, а также бодрым, но в то же время экономичным 250-сильным турбированным мотором. Впрочем, для нашего брата его должны дополнительно «придушить» до относительно антиналоговых 231 «скакуна».
Пару агрегату составит автоматическая коробка передач, передающая мощность — в зависимости от модификации — на переднюю или обе оси. Похоже, с появлением флагманского кроссовера марки у Toyota Highlander и Honda Pilot с их и без того скромными показателями продаж возникнут серьезные проблемы.
VOLVO XC60
Еще один претендент на членство в премиальном сегменте объявил о своем желании продавать в нашей стране новое поколение кроссовера ХС60. Автомобиль представляет собой уменьшенную копию старшего брата ХС90. Не отстает «шестидесятый» от него и по уровню оснащения. Здесь вам и система, предотвращающая выезд на полосу встречного движения, и полуавтономный автопилот, и камеры кругового обзора.
В моторную гамму авто вошли два бензиновых двигателя мощностью 254 и 320 сил, пара дизелей от 190 до 235 «лошадей», а также 407-сильная гибридная силовая установка. Последняя, правда, вряд ли сможет снискать популярность у потребителей, даже несмотря на завидные динамические характеристики — первую сотню с места гибридный SUV разменивает за 5,3 секунды.
CHEVROLET TRAVERSE
Кто там говорил о скором уходе с российского рынка американского Chevrolet? Расслабьтесь: мало того, что «Шеви» даже и не думал покидать Россию, так еще и запланировал выход совершенно новой модели. Во всяком случае, у нас большой кроссовер Traverse раньше не продавался.
У себя на родине новинка предлагается с 3,6-литровым атмосферником, развивающим 310 л. с., а также 200-сильным турбированным мотором объемом 2 литра. Наверняка россиянам достанется именно наддувный двигатель, хотя не исключается, что для стимуляции продаж за океаном дефорсируют и старший движок. И с тем, и с другим работает исключительно девятиступенчатый «автомат». Привод — на выбор покупателя — передний, либо полный.
TOYOTA FORTUNER
Большой рамный внедорожник c жестко подключаемой передней осью вступит в не менее жесткую конкуренцию с соотечественным Mitsubishi Pajero Sport. Правда, последнего в выигрышное положение ставит более продвинутая трансмиссия Super Select с режимом постоянного полного привода. Не исключено, что и по цене «Паджерик» окажется более привлекательным предложением для покупателей. Ведь «тойотовцы», прикрываясь грамотно созданной репутацией надежности, вполне легко могут навесить на свою новинку заоблачный ценник.
Достаточно взглянуть на прайс-листы обновленного Toyota Highlander или гибридного Prius — японцы хоронят эти автомобили, даже толком не успев открыть продажи. Конечно, представители компании наверняка скажут, что объем реализации первого — в рамках ранее намеченных планов, а вторая — это чисто имиджевая машинка, но стоит ли игра свеч?
Этот же вопрос может оказаться актуальным и для созданного на агрегатах пикапа Hilux «проходимца». Как бы то ни было, авто можно будет заказать с 177-сильным турбодизелем, либо с бензиновой «четверкой» мощностью 163 л. с.
KIA RIO
Нет, вы абсолютно верно прочитали заголовок, а мы не опечатались. Пусть корейцы пока официально и не анонсировали выход на российский рынок псевдокроссовера на базе KIA Rio, но пойманная на дорогах общего пользования кросс-версия «бюджетника» свое появление косвенно все же подтверждает.
К тому же, недавно представители компании сообщили о подготовленном для нашего брата сюрпризе. Вот, вероятно, и он — «Рио» в кузове «хетчбэк» с увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и защитным пластиковым обвесом.
В Китае этот автомобиль под именем К2 Cross уже предстал перед общественностью на минувшем Шанхайском автосалоне. Портал «АвтоВзгляд» рискнет предположить, что продажи прямого конкурента LADA XRAY начнутся сразу же после того, как дилеры избавятся от запаса хетчбэков предыдущей генерации модели.