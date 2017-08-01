Toyota Fortuner и другие самые новые кроссоверы российского рынка

RANGE ROVER VELAR

Не пойми с чего называющий себя премиальным британский производитель готовит к выходу на рынок новый кроссовер, который разместиться в продуктовой линейке между Range Rover Sport и относительно компактным Evogue. Новинка изобилует кучей современных вспомогательных систем: в частности, помощником при экстренном торможении, функциями распознавания пешеходов и определения усталости водителя.

Среди прочих наворотов нельзя не отметить выдвижные ручки дверей, определенно придающие автомобилю крутизну, а вместе с тем вызывающие опасения, что зимой они замерзнут и перестанут открываться. Впрочем, наверняка у будущих владельцев этих машин имеются теплые гаражи. Как, собственно, и деньги на обслуживание дорогих и довольно часто ломающихся «Ренжиков».

Что касается силовой линейки свежего SUV, то на выбор покупателей — шесть моторов: три дизеля мощностью 180, 240 и 300 сил, а также три бензиновых агрегата — 250, 300 и 380 л. с. соответственно. С любым из них работает «скорострельный» восьмидиапазонный «автомат» от ZF.