Первые подробности о новом мощном кроссовере Audi RS Q8

Как сообщает Autoevolution, под капотом Audi RS Q8 «поселится» четырехлитровый бензиновый битурбированный V8 мощностью около 600 л. с. Этим же двигателем, к слову сказать, оснащена вторая генерация Porsche Panamera Turbo. По предварительным данным, мотор агрегатируют с автоматической коробкой передач, а ведущими выступят все четыре колеса.

По другой же версии в движение Audi RS Q8 будет приводить гибридная силовая установка суммарной мощностью в 476 сил, включающая в себя трехлитровый бензиновый V6 с двойным наддувом и электродвигатель. Ингольштадтский производитель пока никак не комментирует эту информацию, а потому прояснить ситуацию в настоящее время не представляется возможным.

Напомним, что серийное производство обычного Audi Q8 наладят уже в следующем году. Ожидается, что «горячая» модификация кроссовера — RS — появится в продаже спустя некоторое время, но точные даты пока не называются.