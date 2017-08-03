Когда начнутся продажи нового китайского кроссовера GAC Trumpchi GS3

Фото: auto.tsn.ua
В Китае стартовало производство нового компактного кроссовера GAC Trumpchi GS3. Продажи новинки на внутреннем рынке начнутся в конце августа, а вот появится ли автомобиль в других странах — пока неизвестно.
Виктория Базылева

Как сообщают местные СМИ, габариты GAC Trumpchi GS3 составляют 4350/1825/1655 мм при колесной базе равной 2560 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым 114-сильным атмосферником и 1,3-литровым турбомотором мощностью 137 л. с. Двигатели агрегатируются с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а привод — безальтернативно передний.

В списке оснащения Trumpchi GS3 значатся, помимо прочего, 6 подушек безопасности, климат-контроль, система бесключевого доступа и парктроники. Кроме того, новинка может похвастать мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачпадом и подогревом сидений.

В шоу-румах китайских дилеров GAC Trumpchi GS3 появится уже 26 августа. А вот до нашей страны кроссовер, вероятнее всего, в обозримом будущем не доберется. Напомним, что китайская марка GAC на сегодняшний день представлена в России исключительно коммерческими моделями.

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3 августа 2017
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