Новый кроссовер BMW X7 станет водородным

На грядущем Франкфуртовском автосалоне, который пройдет с 14 по 24 сентября, баварцы презентуют прототип своего нового кроссовера BMW X7. Как сообщает BMW Blog со ссылкой на свои источники, автомобиль будет укомплектован водородным двигателем.

Впрочем никаких подробностей об этом в настоящее время не раскрывается. Неизвестно также, получит ли такой агрегат предсерийная версия модели. Напомним, что как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители компании, продажи новинки в нашей стране начнутся уже в следующем году.

Зато есть информация, что новинка построена на совершенно новой модульной платформе — об этом ранее рассказал Ян Робертсон, член совета директоров BMW AG. По неподтвержденным данным, кроссовер получит битурбированные V6 и V8, которые в настоящее время «трудятся» под капотами X5 и X6. Не исключено, что в дальнейшем появится и гибридная модификация модели.