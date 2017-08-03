Объявлена дата премьеры первого кроссовера Lamborghini

Судя по представленным ранее шпионским снимкам, прототип Lamborghini Urus не сильно отличается от представленного пять лет назад одноименного концепт-кара. Впрочем, официальные фотографии итальянский производитель пока не публикует, и возможности рассмотреть экстерьер новинки как следует не представляется возможным.

Под капотом нового Urus расположился четырехлитровый 580-сильный V8 с двойным наддувом. Вместе со стандартной модификацией Lamborghini представит электрическую, а ближе к 2019 году свет увидит и гибрид. Кроме того, известно, что в основу кроссовера легла фольксвагеновская модульная платформе MLB. Прочие технические подробности об автомобиле пока не разглашаются.