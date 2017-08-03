Программы Chery «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» намного выгоднее государственных

Так, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что представительство марки Chery в рамках программы «Первый автомобиль» дает своим клиентом кредит на срок до семи лет (по госпрограммам — максимум три года) под 6,17% годовых (по госпрограммам — 8—9%), да еще предоставляет скидку от 70 000 до 100 000 рублей и дарит полис КАСКО. Предложение рспространяется на весь модельный ряд бренда, в который, напомним, входят три кроссовера — среднеразмерный Tiggo 5, компактный Tiggo 3 и субкомпактный Tiggo 2.

Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми и подразумевает стандартную кредитную ставку Chery Finance, прямую скидку от 35 000 до 50 000 рублей в зависимости от выбранного для приобретения кроссовера Chery и КАСКО в подарок.

Приобрести Chery по новым кредитным программам можно в официальных дилерских центрах Chery на всей территории России, а также забронировать в онлайн-шоуруме chery.ru и получить дополнительную скидку по программе «Бронируй онлайн с выгодой» до 50 000 рублей.