Видео тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 2: а кто не без греха

Первое, чем берет этот SUV, так это внешним видом. Стараниями господина Хоупа, нынешнего главного дизайнера Chery, хорошо известного по своей работе в Ford и GM, этот автомобиль сталь чуть ли ни первым по-настоящему самобытным «китайцем», сходство которого с некоторыми именитыми конкурентами — не плагиат, а просто следование современным трендам в автостроении. Более того: ряд экспертов даже сходится во мнении, что авторы и популярного в нашей стране Hyundai Creta, и даже нового VW T-Roc явно позаимствовали у Chery Tiggo 2 некоторые решения. Но как бы то ни было, этот элегантный китайский субкомпакт смотрится очень свежо и стильно.

Под стать экстерьеру и интерьер. Выдержанный в черно-оранжевых тонах, очень тщательно собранный и сконфигурированный, он выглядит очень модно. Да, материалы отделки довольно бюджетны, но очень пристойны и не вызывают ни малейшего отторжения. Так что если говорить о дизайнерской удаче, то она налицо. Машина явно придется по душе молодым модникам и модницам. Вряд ли разочаруют их и ходовые качества модели. Впрочем, более подробно о машине вы можете узнать из размещенного ниже видео сюжета.