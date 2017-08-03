Видео тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 2: а кто не без греха

Фото avtovzglyad.ru
Новый китайский субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 2, приехавший в Россию весной этого года, если и не взорвал рынок, то, как минимум, привлек к себе внимание и автоэкспертов, и простых автолюбителей. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему.
Александр Ростарчук

Первое, чем берет этот SUV, так это внешним видом. Стараниями господина Хоупа, нынешнего главного дизайнера Chery, хорошо известного по своей работе в Ford и GM, этот автомобиль сталь чуть ли ни первым по-настоящему самобытным «китайцем», сходство которого с некоторыми именитыми конкурентами — не плагиат, а просто следование современным трендам в автостроении. Более того: ряд экспертов даже сходится во мнении, что авторы и популярного в нашей стране Hyundai Creta, и даже нового VW T-Roc явно позаимствовали у Chery Tiggo 2 некоторые решения. Но как бы то ни было, этот элегантный китайский субкомпакт смотрится очень свежо и стильно.

Под стать экстерьеру и интерьер. Выдержанный в черно-оранжевых тонах, очень тщательно собранный и сконфигурированный, он выглядит очень модно. Да, материалы отделки довольно бюджетны, но очень пристойны и не вызывают ни малейшего отторжения. Так что если говорить о дизайнерской удаче, то она налицо. Машина явно придется по душе молодым модникам и модницам. Вряд ли разочаруют их и ходовые качества модели. Впрочем, более подробно о машине вы можете узнать из размещенного ниже видео сюжета.

Нет, это конечно не «зажигалка», но уверенно держаться в потоке машина позволяет. По крайней мере в городском потоке «китаец» держится уверенно. Чуть хуже обстоят дела на загородных трассах, где ждать пушечный ускорений от этого «Тигго» не приходится. Однако приноровившись к особенностям его коробок (на выбор предлагается честный «автомат» или механическая трансмиссия), плестись за колонной большегрузов вы не будете.

Ко всему прочему автомобиль довольно практичен. Четыре седока, включая водителя, будут чувствовать себя весьма комфортно, а самый большой в классе багажник позволит всем им не сильно ограничивать себя в выборе вещей даже для дальнего путешествия. При этом несколько жестковатая для асфальта подвеска отлично ведет себя на грунтовках, даже разбитых.

Из явных минусов здесь только шумноватый мотор и капризная по отношению к продукции Apple фирменная мультимедийная система Cloudrive. Ну и, разумеется, стоимость. Ведь даже для очень удачного, но «китайца» минимальная цена в 760 000 «деревянных» выглядит крутовато. Хотя Chery предлагает потенциальным клиентам ряд программ, воспользовавшись которыми авто можно купить и за 598 000 рублей.

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3 августа 2017
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