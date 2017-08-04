LADA XRAY vs Chery Tiggo 2: большие проблемы маленьких кроссоверов

Традиционно начнем с внешнего вида автомобилей. Тут их дизайнерам — и «вазовскому» Стиву Маттину, и «черивскому» Джеймсу Хоупу — можно только аплодировать. Обе машины при совершенной непохожести выглядят отменно: и стильно, и модно. XRAY, возможно, чуть более агрессивен, зато Chery Tiggo 2 явно элегантнее. Но в любом случае владельцам этих автомобилей не только не придется краснеть перед соседями по потоку, но иногда ловить их одобрительные взгляды. Так что в этой дисциплине поставим обоим конкурентам по твердой пятерке.
Что же касается интерьера, то «китаец» здесь явно выигрывает. Нет, материалы отделки и тут, и там одинаково бюджетные, одако черно-оранжевое цветовое решение салона «Тигго» явно выигрывает на фоне черно-серой отделки «Иксрея». В остальном же у кроссоверов полный паритет — и соответствующие мировым трендам конфигурации передней панели, и вполне современные мультимедийные тачскриновые системы с крупными — 8 и 7 дюймов соответственно — дисплеями. Последние, правда, не без греха.