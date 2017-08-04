LADA XRAY vs Chery Tiggo 2: большие проблемы маленьких кроссоверов

Обе не совсем дружелюбны к продукции Apple (китайская через раз соглашается проигрывать музыку из смартфона, а российская не всегда сразу коннектируется с iPhone). При этом первая сильно бликует на солнце, а вторая иногда «теряет» радиоволну. Одним словом, в этом раунде Tiggo 2 у выигрывает у XRAY со счетом 5:4.

Что касается комфорта седоков, то сидушки в сравниваемых авто одинаково жестковаты, а водительским креслам чуть не достает боковой поддержки. При этом рулевой «Тигго» обделен лифтом своего сиденья, да и простору тут меньше, чем в «Иксрее». Задние пассажиры обеих машин в долгом путешествии станут жаловаться на нехватку пространства для ног, хотя в Tiggo 2 им будет посвободнее.

В смысле различных ниш и отсеков для разнообразной мелочевки субкомпакты не радуют — их явно маловато, хотя «китаец» в этом смысле чуть богаче. И у него, кстати сказать, и багажник объемнее — 420 литров против 360 у «россиянина». Правда, картину портит слишком высокий порог и отсутствие ровного пола при сложенных спинках заднего дивана. В этом смысле тольяттинский SUV явно выигрывает.