LADA XRAY vs Chery Tiggo 2: большие проблемы маленьких кроссоверов

Фото avtovzglyad.ru
По большому счету, если исходить из цифр продаж LADA XRAY и Chery Tiggo 2, то и браться за сравнительный тест этих высоких хетчбэков, которые сами производители почему-то позиционируют как кроссоверы, смысла нет. Ну что еще добавить к тому факту, что за первое полугодие 2017 года россияне купили 15 453 «Иксреев» и только 347 «Тигго»? С другой стороны, хочется понять, почему столь разнится реализация по сути одинаковых по своей философии, техническим характеристикам, качеству, способностям и умениям машин?
Александр Ростарчук

Традиционно начнем с внешнего вида автомобилей. Тут их дизайнерам — и «вазовскому» Стиву Маттину, и «черивскому» Джеймсу Хоупу — можно только аплодировать. Обе машины при совершенной непохожести выглядят отменно: и стильно, и модно. XRAY, возможно, чуть более агрессивен, зато Chery Tiggo 2 явно элегантнее. Но в любом случае владельцам этих автомобилей не только не придется краснеть перед соседями по потоку, но иногда ловить их одобрительные взгляды. Так что в этой дисциплине поставим обоим конкурентам по твердой пятерке.

Что же касается интерьера, то «китаец» здесь явно выигрывает. Нет, материалы отделки и тут, и там одинаково бюджетные, одако черно-оранжевое цветовое решение салона «Тигго» явно выигрывает на фоне черно-серой отделки «Иксрея». В остальном же у кроссоверов полный паритет — и соответствующие мировым трендам конфигурации передней панели, и вполне современные мультимедийные тачскриновые системы с крупными — 8 и 7 дюймов соответственно — дисплеями. Последние, правда, не без греха.

Фото avtovzglyad.ru

Обе не совсем дружелюбны к продукции Apple (китайская через раз соглашается проигрывать музыку из смартфона, а российская не всегда сразу коннектируется с iPhone). При этом первая сильно бликует на солнце, а вторая иногда «теряет» радиоволну. Одним словом, в этом раунде Tiggo 2 у выигрывает у XRAY со счетом 5:4.

Что касается комфорта седоков, то сидушки в сравниваемых авто одинаково жестковаты, а водительским креслам чуть не достает боковой поддержки. При этом рулевой «Тигго» обделен лифтом своего сиденья, да и простору тут меньше, чем в «Иксрее». Задние пассажиры обеих машин в долгом путешествии станут жаловаться на нехватку пространства для ног, хотя в Tiggo 2 им будет посвободнее.

В смысле различных ниш и отсеков для разнообразной мелочевки субкомпакты не радуют — их явно маловато, хотя «китаец» в этом смысле чуть богаче. И у него, кстати сказать, и багажник объемнее — 420 литров против 360 у «россиянина». Правда, картину портит слишком высокий порог и отсутствие ровного пола при сложенных спинках заднего дивана. В этом смысле тольяттинский SUV явно выигрывает.

  • Chery Tiggo 2. Фото avtovzglyad.ru
  • LADA XRAY. Фото avtovzglyad.ru

Как и в наличии полноразмерной «запаски» (у «китайца» — «докатка»). Он, кстати, может похвастать климат-контролем, который в «китайце» заменяет кондиционер. Одним словом, по комфорту поставим машинам по четверке и подчеркнем, что принципиальных отличий в смысле удобства перемещения людей в пространстве у них нет.

Впрочем, и по своим ездовым повадкам это практически однояйцевые близнецы. Даже несмотря на то, что мотор «китайца» значительно слабее — 106 безальтернативных и для четырехступенчатого «автомата», и для пятиступенчатой МКП «лошадок» 1,6-литрового мотора против 122 л. с. у «россиянина» в случае покупки модификации с 1,8-литровым силовым агрегатом (брать авто с двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. будет большой ошибкой, поскольку и старший в линейке двигатель резвостью не поражает).

И тут сразу оговоримся: покупать Chery Tiggo 2 с «автоматом» не стоит так же, как и LADA XRAY с 5-ступенчатым «роботом». С этими трансмиссиями (у «Тигго стоит древняя французская АКП, а у 'Иксрея» не менее старая японская роботизированная коробка, перекочевавшая сюда с Renault Logan) автомобили «тупят» так, что мама не горюй. То есть если в городе вы будете себя чувствовать еще сносно, то на загородных трассах станете вечно плестись в хвосте каравана фур, очень тщательно выбирая время и место для обгона. Который, в свою очередь, будет сопровождаться бешеным ревом движков.

  • Chery Tiggo 2. Фото avtovzglyad.ru
  • LADA XRAY. Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, акустическая составляющая — слабое место у всех модификаций что «Тигго», что «Иксрея». Хотя последний кричит потише. Зато на скоростях, превышающих 140 км/ч он начинает гудеть всеми своими составляющими с такой силой, что нарушать установленный на большинстве российских трасс скоростной режим в 110 км/ч плюс 20 нештрафуемых километров охоту отбивает сразу.

Тем не менее, автомобили на «ручках» ведут себя на любых скоростях уверенно если помнить, что резвые «трассовые» обгоны лучше совершать, когда стрелка спидометра и там, и там лежит в диапазоне 90—100 км/ч. «Россиянин», правда, чуть резвее в дисциплине «светофорные гонки». Однако при этом стоит отметить, что в смысле четкости переключения передач и информативности педали сцепления XRAY уступает Tiggo.

  • Chery Tiggo 2. Фото avtovzglyad.ru
  • LADA XRAY. Фото avtovzglyad.ru

А вот рулятся эти одноклассники практически одинаково, несмотря на то, что у китайца усилитель «баранки» гидравлический, а у «россиянина» — электрический (кстати сказать, сам руль у последнего пухлее и удобнее). А «одинаково» означает, что в обоих случаях информативности, особенно в поворотах, им явно не хватает. А итогом сравнения ездовых характеристик машин станет ничейный счет 3:3.

  • Chery Tiggo 2. Фото avtovzglyad.ru
  • LADA XRAY. Фото avtovzglyad.ru

…То есть, как мы видим, объективных причин, объясняющих покупательские предпочтения россиян, нет. Если, конечно, не брать в расчет ценовую политику автопроизводителей. Так, оптимальная, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», комплектация «китайца» Luxury MT стоит 819 000 ₽, а его конкурент в очень приемлемой Optima обойдется в 685 900 «деревянных». А 133 000 рублей разницы на дороге не валяются. И ситуацию не исправляет даже полис КАСКО, который компания Chery дарит каждому своему покупателю. Кроме того, АВТОВАЗ располагает дилерской сетью в 400 автосалонов — в четыре раза больше, чем у Chery. То есть XRAY не только проще купить, но и ремонтировать.

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4 августа 2017
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