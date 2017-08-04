Nissan выпустит новый кроссовер

Как сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники, новый «зеленый» кроссовер Nissan получит название TeRRA. По крайней мере именно так именовался концептуальный автомобиль, представленный пять лет назад. Однако пока японцы официально эту информацию не подтверждают.

Напомним, что дебютировавший в 2012 году концепт-кар Nissan TeRRA приводился в движение тем же силовым агрегатом, что и первая генерация Leaf. Предсерийную же версию SUV оснастят электрической установкой, позаимствованной у «Лифа» второго поколения.

Даже ориентировочные сроки появления Nissan TeRRA в продаже пока не называются. По предварительным данным, ценник на кроссовер будет начинаться с отметки в 45 000 долларов.