Самый продаваемый в России кроссовер Hyundai Creta стал еще доступнее

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском офисе Hyundai, кредитная программа «Старт», подразумевающая нулевой первоначальный взнос, распространяется в том числе и на кроссовер Creta 2018 модельного года. Однако стоит отметить, что под предложение подпадают только те машины, которые сошли с конвейера в 2017-ом. Будет ли программа продлена в следующем году — пока неизвестно.

К слову сказать, Creta 2018 модельного года уже появилась в салонах официальных дилеров. Ценник на машину, обогатившуюся новыми опциями, стартует с отметки в 799 900 рублей.

Кроме того, клиент может также воспользоваться госпрограммой «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» — льготы в таком случае суммируются. То есть мало того, что Hyundai Creta отдадут без первоначального взноса, так еще и предоставят скидку в размере 10%.

Напомним, что программа «Первый автомобиль» ориентирована на клиентов, приобретающих машину впервые, а «Семейный автомобиль» — на покупателей, воспитывающих не менее двух несовершеннолетних детей.