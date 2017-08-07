В России стартовали продажи Volkswagen Touareg спецсерии Wolfsburg Edition

Как сообщили в пресс-службе Volkswagen, Touareg Wolfsburg Edition оснащается 204- и 245-сильными моторами, агрегатированными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion.

Кроссоверы отличаются 19-дюймовыми колесными дисками Moab серебристо-черного оттенка, окрашенными в черный цвет внешними зеркалами, затемненными фонарями, тонированными задним и боковыми стеклами, а также черными рейлингами на крыше. Кроме того, автомобили украшены специальными шильдиками с гербом Вольфсбурга, расположившимися на средних стойках.

Интерьер Touareg Wolfsburg Edition выполнен в черно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium. Кресла отделаны — на выбор покупателя — серо-черной или черной кожей. А на педалях и порогах кроссовера красуются стальные накладки.

Автомобиль порадует покупателей пневмоподвеской, коленной подушкой безопасности для водителя и боковыми «эирбэгами» для задних пассажиров, системой автоматического управления дальним светом, мониторингом «слепых» зон и камерой заднего вида. Помимо прочего, в списке оснащения спецсерии значится система бесключевого доступа, обогрев всех сидений и лобового стекла, датчик давления в шинах, а также электрорегулировка и вентиляция передних кресел.