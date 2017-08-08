Кроссовер Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX вернулся в нашу страну, пережив рестайлинг, который коснулся как экстерьера модели, так и ее технических характеристик. Первые автомобили появятся в шоу-румах официальных дилеров на Дальнем Востоке в середине августа, а с сентября начнутся поставки и в другие регионы. При этом предварительные заказы на машину уже принимаются.

Mitsubishi ASX в базовой модификации с 1,6-литровым 117-сильным мотором, пятиступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода продается в двух комплектациях: Inform и Invite. Ценники на автомобили в этих версиях начинаются от 1 099 000 и 1 139 990 рублей соответственно.

Кроссовер в комплектации Intense — на выбор покупателя — оснащается тем же 117-сильным двигателем или «старшим» двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., который безальтернативно агрегатируется с вариатором и системой полного привода. За ASX в этой версии придется отдать уже не менее 1 189 990 или 1 339 990 рублей — в зависимости от модификации.

Автомобиль в комплектации Instyle предлагается исключительно со 150-сильным двигателем, вариатором и полным приводом. Обзавестись машиной в этой версии можно, заплатив от 1 479 990 рублей.