В России стартовали продажи кроссовера Honda Pilot 2018 модельного года

Как сообщают в пресс-службе российского офиса Honda, ценник на кроссовер Pilot 2018 модельного года в средней и топовой комплектациях Executive и Premium увеличился на 50 000 рублей до 3 349 900 и 3 599 900 целковых соответственно.

Автомобили в этих версиях располагают новой информационно-развлекательной системой, которая синхронизируется с мобильными устройствами посредством MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, теперь водители могут пользоваться встроенной навигацией от «Яндекса» — мультимедийный комплекс поддерживает и эту функцию.

Стоит отметить, что обзавестись Honda Pilot в базовой комплектации Lifestyle можно по-прежнему по цене от 2 999 900 рублей.

Напомним, что кроссовер безальтернативно оснащается трехлитровым 249-сильным двигателем, агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.