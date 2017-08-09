Кроссовер Subaru Forester пятого поколения впервые замечен на тестах

На сегодняшний день о кроссовере Subaru Forester нового поколения практически ничего не известно. Как сообщает издание Autocar, в основу автомобиля ляжет новая модульная платформа. Помимо традиционных бензиновых и дизельных модификаций, японцы, вероятнее всего, выпустят и версию с гибридной силовой установкой. Кроме того, ожидается, что производитель модернизирует подвеску и улучшит управляемость.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России стартовали продажи «спортивной» модификации кроссовера Subaru Forester, которая получила название S Limited. Автомобиль оснащен двухлитровым 150-сильным атмосферником, агрегатированным с вариатором и системой полного привода. Обзавестись автомобилем в этой версии можно, заплатив от 2 009 900 рублей.