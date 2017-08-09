Названы лучшие кроссоверы, продающиеся в Европе

Так, самым лучшим кроссоверов в Европе является Peugeot 3008. По мнению журналистов британского издания iNews, этот автомобиль отличается «сногсшибательным» дизайном экстерьера и интерьера, практичностью и хорошей управляемостью. Skoda Kodiaq, продающийся как в пяти-, так и в семиместной версии, оказался на второй строчке рейтинга. Помимо прочего, кроссовер может похвастать и высокой оценкой владельцев, которые утверждают, что никаких проблем с автомобилем у них не возникает. А замыкает лидерскую тройку не представленный в России Renault Kadjar.

На четвертой и пятой строчках расположились SEAT Ateca и Citroen C4 Cactus. Следом идут кроссоверы Dacia Duster, Jaguar F-Pace, Volvo XC90 и Mercedes GLC.

На десятое место авторы рейтинга поставили японскую модель — Nissan Qashqai. Они отметили практичность автомобиля, обилие систем, отвечающих за безопасность, а также «эффективные» двигатели. Однако из-за некоторых опасений по поводу надежности, «Кашкаю» досталась лишь последняя строчка в ТОП-10 лучших SUV на европейском рынке.