Кроссовер Audi Q7 спецсерии Bang&Olufsen edition получил российский ценник

Фото: Audi
В России стартовали продажи кроссовера Audi Q7 специальной серии Bang & Olufsen edition. Минимальный ценник автомобиля в этой версии составляет 5 470 000 рублей.
Виктория Базылева

Как можно догадаться из названия, Audi Q7 обзавелся высококлассной аудиосистемой Bang & Olufsen с функцией объемного звучания. Кроме того, новинка может похвастать светодиодными матричными фарами Matrix LED, которые мало того, что превосходно освещают дорогу, так еще и не ослепляют других участников дорожного движения, утверждают представители компании.

Audi Q7 новой спецсерии отличается и внешне за счет элементов дизайн-пакетов Titanium Black и S line. Так, радиаторная решетка, рейлинги и молдинги кроссовера выкрашены в черный цвет, а задние боковые зеркала затонированы. Дополняют стильный облик автомобиля 22-дюймовые легкосплавные диски.

Прайс на Audi Q7 Bang & Olufsen edition начинается с отметки в 5 470 000 рублей. Приобрести автомобиль можно уже сейчас, обратившись в любой официальный дилерский центр ингольштадтской марки.

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11 августа 2017
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