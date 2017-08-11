Кроссовер Audi Q7 спецсерии Bang&Olufsen edition получил российский ценник

Как можно догадаться из названия, Audi Q7 обзавелся высококлассной аудиосистемой Bang & Olufsen с функцией объемного звучания. Кроме того, новинка может похвастать светодиодными матричными фарами Matrix LED, которые мало того, что превосходно освещают дорогу, так еще и не ослепляют других участников дорожного движения, утверждают представители компании.

Audi Q7 новой спецсерии отличается и внешне за счет элементов дизайн-пакетов Titanium Black и S line. Так, радиаторная решетка, рейлинги и молдинги кроссовера выкрашены в черный цвет, а задние боковые зеркала затонированы. Дополняют стильный облик автомобиля 22-дюймовые легкосплавные диски.

Прайс на Audi Q7 Bang & Olufsen edition начинается с отметки в 5 470 000 рублей. Приобрести автомобиль можно уже сейчас, обратившись в любой официальный дилерский центр ингольштадтской марки.