Когда начнутся продажи нового кроссовера Lifan Pengfei

Габариты нового Lifan Pengfei составляют 4390/1820/1715 мм при колесной базе равной 2610 мм. В движение кроссовер приводит двухлитровый 141-сильный мотор, агрегатированный — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод же — безальтернативно передний.

В списке оснащения Pengfei значатся четыре подушки безопасности, кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные диски и боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, сообщает NJcar. Кроме того, кроссовер может похвастать аудиосистемой с четырьмя динамиками, датчиком давления в шинах и подогревом передних сидений.

Известно, что в топовых комплектациях автомобиль располагает 18-дюймовыми дисками, кожаным салоном, панорамным люком, камерой заднего вида, а также круиз-контролем.