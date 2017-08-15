Опубликован видео-ролик с новым кроссовером Volkswagen T-Roc

Напомним, что в основу Volkswagen T-Roc легла широко используемая на моделях концерна модульная платформа MQB. Кроссоверу достались силовые агрегаты, позаимствованные у хетчбэка Golf: литровый 115-сильный и 1,5-литровый 148-сильный турбомоторы. В качестве трансмиссий выступают шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Привод же передний, а в более мощных модификациях, возможно, и полный.

Volkswagen презентует новинку уже на следующей неделе — 23 августа. А публичная премьера кроссовера состоится 14 сентября на автосалоне во Франкфурте.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, европейские продажи нового Volkswagen T-Roc начнутся ближе к концу нынешнего года. О планах вывода новинки на российский рынок пока ничего не сообщается, однако учитывая высокий покупательский спрос на кроссоверы в нашей стране, можно предположить, что к нам модель все-таки приедет.