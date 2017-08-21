Электрический кроссовер Hyundai Kona замечен на тестах

Как сообщает портал Motor1, опубликовавший шпионские фотографии, электрический Hyundai Kona получит перелицованную переднюю часть кузова, благодаря чему эта модификация будет отличаться от обычной и внешне. Кроме того, «зеленый» кроссовер лишится патрубков выпускной системы.

Никакой технической информации о Hyundai Kona EV корейцы пока не раскрывают. По предварительным данным, максимальная дальность хода новинки составит порядка 390 километров — и это единственное, что известно на сегодняшний день.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у главы «Хенде Мотор СНГ» Алексея Калицева, стоит ли россиянам ожидать абсолютно новый кроссовер Hyundai Kona.

– Шанс, что «Кона» приедет в Россию, есть. Но пока мы скептически оцениваем возможность вывода этой модели, ввиду того, что у нас есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta. К новому кроссоверу будем присматриваться, но запускать его в продажу в ближайшее время не планируем, — прокомментировал Алексей Калицев.