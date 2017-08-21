Новый Porsche Cayenne тестируют в экстремальных условиях

Так, кроссоверы Porsche Cayenne нового поколения за несколько месяцев проезжают до 240 000 километров по улицам мегаполисов, проселочным дорогам и трассам. В общей сложности машины в ходе испытаний прошли уже более 4,4 млн. километров.

Новый Porsche Cayenne тестировали на Аляске, в Дубае, Швеции, Финляндии, Японии, Новой Зеландии, Южной Африке и даже в Долине Смерти. Помимо этого, кроссоверы гоняли по трассам Нюрбургринг и Хоккенхаймринг, а также по итальянскому скоростному кольцу Нардо. Примечательно, что температуры, при которых испытывали автомобили, варьировались от −45 до +50 градусов по Цельсию.

Кроме того, производитель наконец-то раскрыл дату официальной премьеры Porsche Cayenne третьей генерации. Как сообщает пресс-служба марки, кроссовер дебютирует уже на следующей неделе — 29 августа.