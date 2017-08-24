Chevrolet готовит к премьере новый кроссовер

Как сообщает Automotive News, новый кроссовер Chevrolet, который уже несколько раз попадал в объективы камер фотошпионов, получит название Blazer. Однако с тем легендарным внедорожным «Блэйзером», что производился с 1969 по 2005 год, у новинки не будет ничего общего.

В основу автомобиля легла модульная платформа C1XX, которая также послужила базой для Chevrolet Traverse и Cadillac XT5. Под капотом кроссовера, вероятнее всего, разместятся 2,5- и 3,6-литровые V6. Не исключено, что будущий конкурент Nissan Murano получит семиместную версию.

Предполагается, что новый Chevrolet Blazer появится в продаже уже в следующем году. А значит официальная премьера модели состоится в декабре на автосалоне в Лос-Анджелесе или в январе на Детройтском моторшоу.

О планах вывода кроссовера на российский рынок пока ничего не сообщается.