Осенний призыв: три новых кроссовера для России

GEELY ATLAS

Ну и что, что новый кроссовер от Geely в России называется точно так же, как «паркетник» от Volkswagen на североамериканском рынке. Осенью, пусть и с опозданием на пару месяцев, китайская новинка встанет на конвейер белорусского предприятия «БелДжи» в Борисове, а затем незамедлительно бросит якорь в наших шоу-румах.

Автомобиль получит два бензиновых мотора мощностью 140 и 184 л. с. и, в зависимости от модификации, передний или полный привод. Коробки передач — на выбор — шестискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат».

Уже по умолчанию китайский Atlas располагает двумя подушками безопасности, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, помощником при движении на склоне, антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации. Старшие версии похвастают кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, навороченной мультимедиасистемой с навигацией и Bluetooth-модулем и даже панорамной крышей.