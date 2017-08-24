Осенний призыв: три новых кроссовера для России

Нет, в данном обзоре речь не пойдет ни о внедорожнике Toyota Fortuner, о цене которого до сих пор ничего неизвестно, ни о вернувшемся в Россию красавце Nissan Juke. Конечно, об экстерьере «ниссановского» малыша можно поспорить, как и усомниться в рыночном успехе рамного «тойтовского» здоровяка. Так что лучше поговорим о моделях, которые действительно в той или иной мере заинтересуют отечественных автолюбителей.
GEELY ATLAS
Ну и что, что новый кроссовер от Geely в России называется точно так же, как «паркетник» от Volkswagen на североамериканском рынке. Осенью, пусть и с опозданием на пару месяцев, китайская новинка встанет на конвейер белорусского предприятия «БелДжи» в Борисове, а затем незамедлительно бросит якорь в наших шоу-румах.
Автомобиль получит два бензиновых мотора мощностью 140 и 184 л. с. и, в зависимости от модификации, передний или полный привод. Коробки передач — на выбор — шестискоростная «механика», либо шестидиапазонный «автомат».
Уже по умолчанию китайский Atlas располагает двумя подушками безопасности, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, помощником при движении на склоне, антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации. Старшие версии похвастают кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, навороченной мультимедиасистемой с навигацией и Bluetooth-модулем и даже панорамной крышей.
MITSUBISHI ASX
Вот тут действительно стоит кричать «ура», ибо японцы не просто вернули нам некогда популярный в России кроссовер, но еще и в обновленном варианте исполнения. Дилеры, к слову сказать, уже сегодня готовы принять заказ на автомобиль, который доберется до покупателя в сентябре-октябре.
Посвежевший ASX обзавелся видоизмененными передним бампером и решеткой радиатора, задней противотуманкой и светодиодными ходовыми огнями. В салоне использованы улучшенные материалы отделки, подретуширована центральная консоль, где нашел себе место USB-вход, появился дополнительный пакет шумопоглощающих материалов.
Кроме того, цветовая гамма модели пополнилась новым серебристым оттенком «металлик». А вот моторы остались прежними: базовая версия авто комплектуется 117-сильным движком, работающим в связке с пятиступенчатой «механикой», а двухпедальная модификация, представленная вариатором, оснащается агрегатом мощностью в 150 л. с.
INFINITI QX70
Только скептики принялись хоронить самую, пожалуй, эстетичную модель «Инфинити», как японцы тут же поспешили их расстроить — кроссовер QX70, в том числе и его «подогретая» версия с литерой S, никуда не уходит. И даже наоборот: едет в Россию пусть и с минимальными, но обновлениями.
Так, наряду с едва заметной дизайнерской ретушью экстерьера, преобразился и салон вроде бы премиального автомобиля — не в последнюю очередь благодаря посвежевшей отделке и появлению системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.
Силовой агрегат остался неизменным — под капотом кроссовера из Страны восходящего солнца по-прежнему живет 3,7-литровая V-образная «шестерка», развивающая 333 «лошадки». Привод — безальтернативный полный.