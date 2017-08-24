Состоялась презентация нового кроссовера Volkswagen T-Roc

Надо сказать, что новый Volkswagen T-Roc стал, пожалуй, самым ярким серийным автомобилем в модельном ряду производителя из Вольфсбурга. Новинка обзавелась шестиугольной радиаторной решеткой, хромированными декоративными элементами, светодиодными ходовыми огнями, а также крышей, окрашенной в контрастный цвет.

Габариты кроссовера составляют 4234/1819/1573 мм — T-Roc короче и ниже, чем Tiguan, однако он на 11 мм шире своего старшего собрата. Как сообщает пресс-служба Volkswagen, объем багажного отделения новинки равен 445 литрам, а при сложенных сиденьях заднего ряда достигает 1290 литров.