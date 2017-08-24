Состоялась презентация нового кроссовера Volkswagen T-Roc

Фото: www.netcarshow.com
Компания Volkswagen рассекретила свой новый компактный кроссовер T-Roc. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте, а в продаже модель появится уже до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Надо сказать, что новый Volkswagen T-Roc стал, пожалуй, самым ярким серийным автомобилем в модельном ряду производителя из Вольфсбурга. Новинка обзавелась шестиугольной радиаторной решеткой, хромированными декоративными элементами, светодиодными ходовыми огнями, а также крышей, окрашенной в контрастный цвет.

Габариты кроссовера составляют 4234/1819/1573 мм — T-Roc короче и ниже, чем Tiguan, однако он на 11 мм шире своего старшего собрата. Как сообщает пресс-служба Volkswagen, объем багажного отделения новинки равен 445 литрам, а при сложенных сиденьях заднего ряда достигает 1290 литров.

Фото: www.netcarshow.com

Volkswagen T-Roc, ориентированный на авторынки стран Европы, оснащается бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 115 до 190 л. с. Двигатели агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG. Привод же предлагается как передний, так и полный.

Новый кроссовер может похвастать полностью цифровой 11,3-дюймовой панелью приборов, мультимедийным комплексом с тачпадом диагональю в 6,5 или 8 дюймов, устройством для беспроводной зарядки гаджетов, а также восьмиканальной стереосистемой.

Остается добавить, что продажи Volkswagen T-Roc в Европе начнутся до конца нынешнего года. Однако приедет ли автомобиль в нашу страну, пока не сообщается.

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24 августа 2017
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