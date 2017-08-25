Кроссовер Skoda Kodiaq встанет на конвейер завода «Группы ГАЗ»

– Локальное производство всегда играло ключевую роль в долгосрочной стратегии развития Skoda в России, — говорит член совета директоров чешской марки, ответственный за производство и логистику, Михаэль Оэльеклаус. — Решение о запуске локального производства нашего первого большого внедорожника стало большим достижением и серьезным шагом в развитии Skoda на стратегически важном для марки рынке.

Напомним, что российские продажи Skoda Kodiaq стартовали в июне нынешнего года. Под капотами кроссоверов «поселились» 150-сильный 1,4-литровый TSI, двухлитровый TSI мощностью 180 л. с. и 150-сильный TDI рабочим объемом в два литра. Пару первому составляет шестиступенчатый «робот» DSG-6, а в тандеме с остальными трудится DSG-7. При этом привод предлагается безальтернативно полный с многодисковой муфтой с электронным управлением.

Остается лишь добавить, что на сегодняшний день обзавестись чешским SUV можно, заплатив от 1 999 000 рублей.