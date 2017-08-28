Франкфурт-2017: Chery готовит к премьере новый кроссовер

Как сообщает портал Motor1, Chery готовит к премьере прототип кроссовера, название которого в настоящее время держится в секрете. Известно, что внешне этот автомобиль во многом схож с концептуальным Tiggo Sport Coupe, дебютировавшим в апреле нынешнего года в Шанхае.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что предсерийную версию модели китайцы презентуют уже в следующем году. Предполагается, что новинка будет продаваться не только в КНР, но и в других странах, где представлена марка, в том числе и в России.

Так, по предварительным данным, в моторную гамму нового кроссовера войдут 1,6-литровый атмосферный двигатель и 1,5-литровый турбированный агрегат. Кроме того, Chery выпустит гибридную модификацию модели. Прочие подробности пока не раскрываются.