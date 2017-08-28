Когда начнутся продажи обновленного кроссовера Haima S5

Фото: Haima
Переживший рестайлинг китайский кроссовер Haima S5 появится в шоу-румах официальных дилеров уже осенью. Правда, этот автомобиль ориентирован исключительно на авторынок Поднебесной.
Виктория Базылева

Так, экстерьер Haima S5 практически не претерпел никаких изменений. Можно отметить разве что перелицованную радиаторную решетку. А вот салон кроссовера заметно посвежел благодаря новым материалам отделки и трехпицевому рулю.

Моторная гамма модели, ранее включавшая в себя 1,6-литровый 122-сильный атмосферник и 154-сильный турбированный агрегат объемом 1,5 литра, пополнилась новым 1,2-литровым двигателем. В качестве коробки передач покупателям предлагаются шестиступенчатая «механика» или вариатор. При этом привод — безальтернативно передний, сообщает портал CARru.

Обновленный кроссовер Haima S5 получил информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым тачпадом, парктроник, камеру заднего вида и панорамный люк с электроприводом.

Остается добавить, что в нашей стране модель S5 не представлена. В России продаются лишь кроссовер Haima 7 по цене от 599 900 рублей и седан Haima M3, за который дилеры попросят не менее 469 900 рублей.

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28 августа 2017
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