Когда начнутся продажи обновленного кроссовера Haima S5

Так, экстерьер Haima S5 практически не претерпел никаких изменений. Можно отметить разве что перелицованную радиаторную решетку. А вот салон кроссовера заметно посвежел благодаря новым материалам отделки и трехпицевому рулю.

Моторная гамма модели, ранее включавшая в себя 1,6-литровый 122-сильный атмосферник и 154-сильный турбированный агрегат объемом 1,5 литра, пополнилась новым 1,2-литровым двигателем. В качестве коробки передач покупателям предлагаются шестиступенчатая «механика» или вариатор. При этом привод — безальтернативно передний, сообщает портал CARru.

Обновленный кроссовер Haima S5 получил информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым тачпадом, парктроник, камеру заднего вида и панорамный люк с электроприводом.

Остается добавить, что в нашей стране модель S5 не представлена. В России продаются лишь кроссовер Haima 7 по цене от 599 900 рублей и седан Haima M3, за который дилеры попросят не менее 469 900 рублей.