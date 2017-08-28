Опубликованы первые фотографии кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения

Судя по изображениям, опубликованным порталом Motor1, новый Porsche Cayenne обзавелся более крупной радиаторной решеткой и полностью светодиодной оптикой. А для оформления интерьера кроссовера штутгартцы позаимствовали дизайнерские решения у Panamera второго поколения.

В основу Cayenne, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, легла модульная платформа MLB Evo — на этой же базе построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Что же до силовых агрегатов, то по предварительным данным, автомобиль оснастят битурбированными 2,9-литровым V6 мощностью 440 л. с. и четырехлитровым V8, генерирующим 550 сил.

Кроме того, Porsche выпустит гибридную модификацию модели Cayenne Turbo S E-Hybrid. Эту машину приводит в движение 680-сильная установка, включающая в себя V8 с двойным наддувом и 136-сильный электромотор.

Новый Porsche Cayenne дебютирует 29 августа, а публичная премьера кроссовера состоится 12 сентября на моторшоу во Франкфурте.