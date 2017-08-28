Опубликованы первые фотографии кроссовера Porsche Cayenne третьего поколения

Фото: www.motor1.com
В сети появились первые фотографии кроссовера Porsche Cayenne третьей генерации. Напомним, что официальная премьера новинки состоится уже завтра, 29 августа.
Виктория Базылева

Судя по изображениям, опубликованным порталом Motor1, новый Porsche Cayenne обзавелся более крупной радиаторной решеткой и полностью светодиодной оптикой. А для оформления интерьера кроссовера штутгартцы позаимствовали дизайнерские решения у Panamera второго поколения.

В основу Cayenne, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, легла модульная платформа MLB Evo — на этой же базе построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Что же до силовых агрегатов, то по предварительным данным, автомобиль оснастят битурбированными 2,9-литровым V6 мощностью 440 л. с. и четырехлитровым V8, генерирующим 550 сил.

Кроме того, Porsche выпустит гибридную модификацию модели Cayenne Turbo S E-Hybrid. Эту машину приводит в движение 680-сильная установка, включающая в себя V8 с двойным наддувом и 136-сильный электромотор.

Новый Porsche Cayenne дебютирует 29 августа, а публичная премьера кроссовера состоится 12 сентября на моторшоу во Франкфурте.

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28 августа 2017
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