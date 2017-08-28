Рассекречен экстерьер кроссовера BMW X4 второго поколения

Судя по снимкам, опубликованным порталом BMW Blog, новый X4 во многом схож с младшим X3, премьера которого состоялась в конце июня. Впрочем, мы видим иную форму фар, массивную радиаторную решетку и большие воздухозаборники.

Стоит также отметить, что новый «Икс четыре» получил покатую крышу и тонкие фонари, отдаленно напоминающие заднюю оптику Mercedes-Benz GLC.

Никаких данных о технических характеристиках новинки в настоящее время нет. Предполагается, что под капотом кроссовера X4 второго поколения «поселятся» те же силовые агрегаты, которые приводят в движение X3.

Существует предположение, что баварцы презентуют новый X4 уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Однако представители компании BMW эту информацию пока не подтверждают.