Рассекречен экстерьер кроссовера BMW X4 второго поколения

Фото: bmwblog.com
В американском штате Южная Каролина фотошпионами был замечен кроссовер BMW X4 второй генерации. Примечательно, что «пойманный» автомобиль не облачен в камуфляжную пленку, благодаря чему мы можем тщательно рассмотреть его экстерьер.
Виктория Базылева

Судя по снимкам, опубликованным порталом BMW Blog, новый X4 во многом схож с младшим X3, премьера которого состоялась в конце июня. Впрочем, мы видим иную форму фар, массивную радиаторную решетку и большие воздухозаборники.

Стоит также отметить, что новый «Икс четыре» получил покатую крышу и тонкие фонари, отдаленно напоминающие заднюю оптику Mercedes-Benz GLC.

Никаких данных о технических характеристиках новинки в настоящее время нет. Предполагается, что под капотом кроссовера X4 второго поколения «поселятся» те же силовые агрегаты, которые приводят в движение X3.

Существует предположение, что баварцы презентуют новый X4 уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Однако представители компании BMW эту информацию пока не подтверждают.

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28 августа 2017
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