Франкфурт-2017: кроссовер Renault Duster второго поколения готовится к дебюту

Впрочем, никакой подробной информации о новинке производитель раскрывать не стал. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в основу кроссовера ляжет модернизированная платформа B0 альянса Renault-Nissan.

Предполагается, что в продаже, помимо стандартной, появится и удлиненная модификация автомобиля с семью посадочными местами. Вероятнее всего, версия с тремя рядами кресел будет называться Grand Duster.

Напомним, что на сегодняшний день обзавестись «Дастером» можно, заплатив от 639 000 рублей. Кроссовер, ориентированный на наш рынок, оснащается бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 114 и 143 л. с., а также 1,5-литровым дизельным двигателем, генерирующим 109 сил.