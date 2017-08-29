Peugeot тестирует свой новый субкомпактный кроссовер

Шпионские снимки «мула» появились на портале Carscoops. Как мы видим, французы «обкатывают» узлы и агрегаты для нового кроссовера в кузове хетчбэка 208. Однако если присмотреться, можно заметить увеличенный клиренс, расширенные колесные арки и колеса явно большего размера.

По неподтвержденным данным, в моторную гамму нового Peugeot 1008 войдут трехцилиндровые безниновые и дизельные двигатели. Вероятнее всего, кроссовер безальтернативно оснастят системой переднего привода.

Автомобиль, который расположится на ступеньку ниже, чем 2008, представят общественности до конца следующего года. Существует предположение, что в дальнейшем этот SUV также послужит основой для нового субкомпактного кроссовера Opel.