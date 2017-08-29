Suzuki представит два новых кроссовера и один внедорожник

Фейслифтинг кроссовера Vitara, который, к слову сказать, уже вовсю тестируют на дорогах общего пользования, сводится к перелицованным решетке радиатора и бамперам, подретушированной оптике и расширенному пакету опций. Агрегаты останутся прежними. Презентация авто должна состояться до конца этого года.

Сведения о будущем Grand Vitara пока держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что автомобиль построен на новой архитектуре, а его дебют запланирован на конец следующего года.

Что касается бескомпромиссного внедорожника Suzuki Jimny, то в его арсенале появятся новые моторы и современные функции. Менять классический дизайн модели кардинально японцы не намерены. Будем надеяться, что машина так или иначе будет соответствовать нынешним трендам в автомобилестроении. Премьера новинки намечена на 2019 год.