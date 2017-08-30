Опубликованы новые фотографии китайского кроссовера Roewe RX3

Как сообщают местные СМИ, габариты Roewe RX3 составляют 4408/1804/1651 мм при колесной базе равной 2700 мм. По предварительным данным, под капотом новинки «поселятся» 1,6-литровый атмосферник мощностью 125 л. с. и 1,3-литровый турбомотор, генерирующий 163 силы. Прочая техническая информация пока не раскрывается.

Судя по фотографии, дизайнерские решения для нового кроссовера китайцы позаимствовали у «старшей» модели — Roewe RX5. Автомобиль обзавелся практически идентичной радиаторной решеткой, растянувшейся от одной фары к другой, а также передней и задней оптикой той же формы.

Предполагается, что китайские продажи кроссовера RX3 начнутся до конца нынешнего года. Напомним, что в России марка Roewe не представлена, а потому ожидать появления модели в нашей стране не стоит.