Первые фото и свежие подробности о новом Renault Duster

К счастью или к сожалению, но будущий «Дастер» все-таки не получит семиместную версию, о возможности появления которой ходило много слухов, и будет построен на уже знакомой нам архитектуре В0. Правда, серьезно модернизированной.

В ходе обновления Duster не просто пережил косметическую операцию, а обзавелся новым кузовом. О чем свидетельствуют иные боковые панели, капот и двери, в том числе багажного отсека. Полностью переработаны бамперы, придавшие кроссоверу более агрессивный и современный облик, а также кардинально изменены решетка радиатора и оптика. Причем последняя теперь козыряет светодиодами.

Если фары головного света так или иначе перекликаются с другими моделями Dacia/Renault, то без преувеличения изысканные с точки зрения дизайна задние фонари отчасти роднят машину с американским Jeep Renegade. Плохо это или хорошо — решать вам, но во всяком случае, автомобиль действительно стал соответствовать нынешним трендам в автомобилестроении.