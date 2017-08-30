Первые фото и свежие подробности о новом Renault Duster

Фото: Dacia
В преддверии Франкфуртского автосалона румынская Dacia опубликовала изображения второго поколения бюджетного кроссовера Duster. Одновременно порталу «АвтоВзгляд» стали известны любопытные подробности о новинке.
Вячеслав Василенко

К счастью или к сожалению, но будущий «Дастер» все-таки не получит семиместную версию, о возможности появления которой ходило много слухов, и будет построен на уже знакомой нам архитектуре В0. Правда, серьезно модернизированной.

В ходе обновления Duster не просто пережил косметическую операцию, а обзавелся новым кузовом. О чем свидетельствуют иные боковые панели, капот и двери, в том числе багажного отсека. Полностью переработаны бамперы, придавшие кроссоверу более агрессивный и современный облик, а также кардинально изменены решетка радиатора и оптика. Причем последняя теперь козыряет светодиодами.

Если фары головного света так или иначе перекликаются с другими моделями Dacia/Renault, то без преувеличения изысканные с точки зрения дизайна задние фонари отчасти роднят машину с американским Jeep Renegade. Плохо это или хорошо — решать вам, но во всяком случае, автомобиль действительно стал соответствовать нынешним трендам в автомобилестроении.

Что до интерьера, то в салоне появилась совершенно новая мультимедийная система (ее сенсорный монитор должен похвастать улучшенной графикой) с усовершенствованным алгоритмом работы навигации. Будем надеяться, что глюков, как нередко случается в свежих продуктах (а у старого «дастеровского» головного устройства — тем более), у новинки не будет.

Кроме того, архитектура салона — впервые для Duster — выполнена из мягкого и приятного на ощупь пластика. Жаль, что интерьер пока так и остается за кадром, но сомневаться в том, что он претерпел и ряд других изменений в лучшую сторону не приходится. Понятное дело — не обошлось и без исчерпывающего для своего сегмента набора опций. Каких — скоро узнаем. Помимо прочего, должна быть и улучшенная шумоизоляция.

Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на конечной цене автомобиля. А то судя по опыту с текущей генерацией Duster, за дешево потребителям предлагают совершенно пустую машину. Все полезности, начиная от ковриков и заканчивая кондиционером, делают вроде бы бюджетный по определению кроссовер сильно дороже.

Впрочем, о ценах и вариантах персонализации авто станет известно ближе к концу года. По неподтвержденным данным, старт продаж новинки намечен на декабрь-январь. В Россию же столь популярный у нас кроссовер с теми же бензиновыми и дизельными движками объемом 1,6 и 2,0 л приедет в лучшем случае в середине 2018 года.

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30 августа 2017
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