В Германии представили кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения

В основу нового Porsche Cayenne легла модульная платформа MLB Evo — та же база, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Благодаря этому машина стала гораздо легче своей предшественница — она «сбросила» 55 килограммов, и теперь ее масса составляет 1985 кг.

Примечательно, что впервые в истории модели кроссовер оснастили системой, отвечающей за «подруливание» задней оси. На скорости выше 50 км/ч она поворачивает колеса на 0,5 градуса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленнее — на 2,8 градуса в обратную сторону.

Поначалу Porsche Cayenne будет продаваться в двух модификациях с 340- и 440-сильными моторами. Двигатели агрегатированы с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С места до сотни машина разгоняется за 6,2 секуды, в то время как ее пиковая скорость ограничена на отметке в 245 км/ч.

В Германии официальные дилеры Porsche уже приступили к приему заказов на новинку. Там минимальный ценник автомобиля составляет 74 828 евро. Когда новый Cayenne появится в России — пока неизвестно. Напомним, что обзавестись машиной нынешней генерации можно, заплатив от 4 830 000 рублей.