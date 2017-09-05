Стартовали российские продажи кроссовера Lifan Myway

У себя на родине автомобиль продается с прошлого года, и вот, пусть и с небольшим опозданием, он добрался до нас. Речь идет о семиместном кроссовере с габаритами 4440х1760х1730 мм и колесной базой в 2720 мм.
Презентацию нового кроссовера с жизнеутверждающим названием Myway, что в переводе с английского означает «Мой путь», китайская компания Lifan приурочила к 10-летию присутствия бренда на российском рынке.
Комфорт водителю и пассажирам обеспечивает не только просторный салон, но и весьма завидный функционал. В частности, продвинутый мультимедийно-навигационный комплекс с тачпад-панелью, bluetooth-модулем и возможностью подключения дополнительных USB-устройств.
Кроме того, автомобиль порадует кожаным оформлением салона, отдельными воздуховодами для пассажиров заднего дивана, функциец запуска мотора с кнопки, кондиционером и прочими приятностями-полезностями.
Что до агрегатов, то Lifan Myway оснащается безальтернативным 125-сильным двигателем объемом 1,8 л, который легко находит компромисс с пятискоростной «механикой». Привод — исключительно задний.
Стартовая цена — 799 900 рублей.
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