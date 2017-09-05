Стартовали российские продажи кроссовера Lifan Myway

Комфорт водителю и пассажирам обеспечивает не только просторный салон, но и весьма завидный функционал. В частности, продвинутый мультимедийно-навигационный комплекс с тачпад-панелью, bluetooth-модулем и возможностью подключения дополнительных USB-устройств.

Кроме того, автомобиль порадует кожаным оформлением салона, отдельными воздуховодами для пассажиров заднего дивана, функциец запуска мотора с кнопки, кондиционером и прочими приятностями-полезностями.