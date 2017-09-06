Франкфурт-2017: кроссовер Skoda Karoq готовится к публичной премьере

Габариты нового Skoda Karoq составляют 4382/1841/1605 мм, в то время как длина колесной базы — 2683 мм. Кроссовер обзавелся просторным багажником, объем которого варьируется от 521 до 1630 литров (в зависимости от положения задних сидений).

В движение Karoq приводят бензиновые и дизельные моторы мощностью от 115 до 190 л. с., агрегатированные — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG.

Новый SUV порадует покупателей, помимо прочего, парктроником, системой удержания в пределах выбранной полосы и ассистентом при движении в пробках. Кроме того Karoq может похвастать системой помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов, мониторингом слепых зон, системой распознавания дорожных знаков и многими другими опциями.

Также стоит отметить, что Skoda Karoq — первая модель чешской марки с полностью цифровой приборной панелью с четырьмя вариантами отображения информации и возможностью персонализации настроек.