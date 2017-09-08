Названы самые популярные в мире кроссоверы

Как сообщает focus2move, за первые шесть месяцев нынешнего года прежний лидер — Honda CR-V — разошелся по всему миру тиражом в 380 372 машины. В пользу же другого «японца» — Toyota RAV4 — сделали выбор 381 845 человек. Таким образом этот кроссовер признан самым продаваемым в мире.

На третьей строчке рейтинга расположился Volkswagen Tiguan. Официальные дилеры вольфсбургской марки реализовали 340 607 автомобилей. Следом идет Hyundai Tucson (286 185 машин), а замыкает лидерскую пятерку Nissan Qashqai (253 838 кроссоверов).

Отметим также, что в ТОП-10 по итогам первого полугодия оказались модели Haval H6, Nissan Rogue, KIA Sportage, а также Nissan X-Trail и Mazda CX-5.