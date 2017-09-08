Первый тест-драйв китайского кроссовера Dongfeng AX7: стоять — бояться!

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Спустя три года после премьеры авто на ММАС-2014 китайцы привезли таки к нам свою «новинку» — среднеразмерный кроссовер DFM AX7. С его помощью Dongfeng попытается поднять свои мизерные продажи в России. Но вот получится ли это сделать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

По итогам прошлого года у себя на родине китайская Dongfeng реализовала без малого 1 400 000 автомобилей, а вот в России объемы продаж бренда колоссальными, увы, не назвать — за минувший год владельцами машин с литерой DFM стали всего 1 152 человека, а в этом — чуть больше 300. Впрочем, ситуация может измениться, ведь качество автомобилей из Поднебесной растет. Хотя и не без оговорок.

Глядя на едва ли не самый большой переднеприводный кроссовер в своем сегменте (длина — 4700 мм, колесная база — 2712 мм), понимаешь, что китайцы действительно чему-то научились. Все же не зря художники, рисовавшие дизайн машины, проходили обучение у специалистов ItalDesign, некогда задававших тренды мировой автомоды — DFM АХ7 не вызывает отторжения, выглядит современно и вполне органично.

Приятно радует и оформление салона — еще бы, ведь отчасти его слизали у «европейцев» и вроде бы даже премиальных «японцев». А сколько здесь «прибамбасов» — закачаешься: тут вам и люк, и сиденья с электроприводом и памятью настроек, и 220-вольтовая розетка, и автоматически складывающиеся боковые зеркала, и мультимедиа с адекватным тачскрином, Bluetooth-модулем и возможностью подключения дополнительных USB-устройств. Венчают картину круиз-контроль и система Start-Stop.

Не хватает, пожалуй, лишь навигации и умения головного устройства корректно воспринимать медиафайлы со смартфона. Впрочем, скоро китайцы планируют обновить прошивку «мультимедийки» и «поженить» ее с Android.

Под капотом — проверенный годами мотор о 140 «лошадях», известный нам по Citroёn C5 и Peugeot 407, а компанию ему составляет японский шестидиапазонный гидромеханический «автомат» от Aisin. Конечно, двигатель громковат и порой ему не хватает тяги, но для умеренно-неторопливой езды тандем оправдывает себя полностью.

Проблема DFM AX7 в другом — в цене. Со всеми радостями жизни этот автомобиль оценивается в 1 249 000 рублей, а с таким ценником отобрать клиентов у давно и прекрасно зарекомендовавших себя конкурентов вроде Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и KIA Sportage ему будет предельно сложно. Да и сервисная сеть Dongfeng в России развитой отнюдь не назвать. Что, впрочем, не отбирает у китайского кроссовера право на существование. Подробнее о новинке вы можете узнать, посмотрев наш видео тест-драйв.

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8 сентября 2017
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