Первый тест-драйв китайского кроссовера Dongfeng AX7: стоять — бояться!

По итогам прошлого года у себя на родине китайская Dongfeng реализовала без малого 1 400 000 автомобилей, а вот в России объемы продаж бренда колоссальными, увы, не назвать — за минувший год владельцами машин с литерой DFM стали всего 1 152 человека, а в этом — чуть больше 300. Впрочем, ситуация может измениться, ведь качество автомобилей из Поднебесной растет. Хотя и не без оговорок.

Глядя на едва ли не самый большой переднеприводный кроссовер в своем сегменте (длина — 4700 мм, колесная база — 2712 мм), понимаешь, что китайцы действительно чему-то научились. Все же не зря художники, рисовавшие дизайн машины, проходили обучение у специалистов ItalDesign, некогда задававших тренды мировой автомоды — DFM АХ7 не вызывает отторжения, выглядит современно и вполне органично.

Приятно радует и оформление салона — еще бы, ведь отчасти его слизали у «европейцев» и вроде бы даже премиальных «японцев». А сколько здесь «прибамбасов» — закачаешься: тут вам и люк, и сиденья с электроприводом и памятью настроек, и 220-вольтовая розетка, и автоматически складывающиеся боковые зеркала, и мультимедиа с адекватным тачскрином, Bluetooth-модулем и возможностью подключения дополнительных USB-устройств. Венчают картину круиз-контроль и система Start-Stop.