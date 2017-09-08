В России отзывают кроссоверы Ford Kuga

Фото: www.netcarshow.com
Компания Ford объявила о проведении в России сервисной кампании, охватывающей более 20 000 кроссоверов Kuga. Производитель выявил дефекты подушек безопасности, которые могут не сработать во время аварии, а также конструкции средней стойки.
Виктория Базылева

Как сообщает Росстандарт, компания Ford отзывает 19 805 кроссоверов Kuga, реализованных в период с марта 2013 по декабрь 2015 года:

– Причиной отзыва является дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться, — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, 1059 автомобилей Kuga, проданных с сентября 2016 по июнь 2017 года, подпадают под другую сервисную кампанию. Потенциально неисправные машины оснащены дефектными коленными и боковыми подушками безопасности, которые в случае аварии могут не сработать.

Сотрудники дилерских центров проведут замену подушек безопасности и доработают (уменьшат длину) изоляционного материала на внутренней поверхности средних стоек.

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8 сентября 2017
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