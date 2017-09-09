Mazda CX-5 vs KIA Sportage: корейско-японская война без компромиссов

Помните, как там у Пушкина: «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой». В данном конкретном случае это кажется преувеличением? Нисколько — из схожих черт у CX-5 и Sportage сходу можно назвать разве что три. Во-первых, и тот, и другой — новинки: четвертое поколение «корейца» было представлено в прошлом году, а продажи второй генерации «японца» начались в году нынешнем. Во-вторых, оба принадлежат к классу компактных кроссоверов. В-третьих, азиаты они, мягко говоря, не самых чистых кровей, хотя каждый оказался замешан в адюльтере по-своему.
Пожалуй, с этого последнего момента и начнем. Над дизайном KIA Sportage трудились специалисты европейского центра, расположенного во Франкфурте-на-Майне, во главе с небезызвестным немцем Петером Шрайером. Но в результате их усилий на свет появилась весьма азиатская машина — по крайней мере, внешне.