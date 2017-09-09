Mazda CX-5 vs KIA Sportage: корейско-японская война без компромиссов

Фото: "АвтоВзгляд"
Редкий случай, чтобы два автомобиля, создававшихся для одних и тех же целей, позиционирующихся примерно в одном ценовом диапазоне, и ограниченных изначально одними и теми же потребительскими характеристиками, на деле оказались такими разными.
Вадим Устинов

Помните, как там у Пушкина: «Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой». В данном конкретном случае это кажется преувеличением? Нисколько — из схожих черт у CX-5 и Sportage сходу можно назвать разве что три. Во-первых, и тот, и другой — новинки: четвертое поколение «корейца» было представлено в прошлом году, а продажи второй генерации «японца» начались в году нынешнем. Во-вторых, оба принадлежат к классу компактных кроссоверов. В-третьих, азиаты они, мягко говоря, не самых чистых кровей, хотя каждый оказался замешан в адюльтере по-своему.

Пожалуй, с этого последнего момента и начнем. Над дизайном KIA Sportage трудились специалисты европейского центра, расположенного во Франкфурте-на-Майне, во главе с небезызвестным немцем Петером Шрайером. Но в результате их усилий на свет появилась весьма азиатская машина — по крайней мере, внешне.

Тяжесть и массивность передней части только подчеркивается истончившейся радиаторной решеткой в стиле пресловутой «Морды тигра», переместившимися почти на капот фарами и внушительными гнездами противотуманок. Корма, правда, не несет на себе отпечатка подобной брутальности, но и в легковесности ее упрекнуть никак не получится. В целом экстерьер можно упрекнуть в некоторой дисгармонии, но, скорее всего, он создан именно таким намеренно — с целью подчеркнуть, что это не ветрогон какой-нибудь, а надежный, солидный и неприхотливый кроссовер.

Шеф-дизайнер Mazda CX-5 Синити Исаяма, национальность которого вряд ли требует особых комментариев, решил положиться на свой богатый опыт работы в Германии. Возглавляемый им творческий коллектив, наперекор франкфуртской команде Шрайера, создал европейский — безо всяких скидок — автомобиль.

Кроссовер утонченно-изящен, легок, формы его стремительны. Каждый элемент дизайна экстерьера тщательно продуман и занимает строго свое место в общей картине — будь то стреловидные фары, крупная радиаторная решетка, узкие прорези противотуманок или излом серебристой вставки, собирающей в единое целое все вышеперечисленные детали. Да и фактическое отсутствие переднего бампера кажется весьма изысканным ходом.

Философия, заложенная в гены каждого из автомобилей, находит продолжение и в салоне. Передняя панель Sportage простовата, если не сказать олдскульна, с невыразительной приборной консолью и традиционным дисплеем мультимедийной системы. В довершение всего, она перегружена множеством кнопок, ручек и крутилок. Одним словом — джип, настоящий джип.

У CX-5, напротив, модернистская панель облегчена до предела. Она более низкая, так как монитор вынесен наверх, причем за образец взята самая удачная конструкция от BMW, а не сомнительные эксперименты Mercedes-Benz и Audi. Кругляши приборов, каждый под собственным козырьком, смотрятся весело, но при этом остаются читаемыми. Функции по управлению мультимедийкой переданы MZD Connect — некоему подобию то ли iDrive, то ли MMI, более простому, но вполне удобному в пользовании. Кстати, и сам алгоритм его работы во многом напоминает баварский.

«Кореец» коренастее «японца» — он короче на 70 мм, шире на 15 мм и ниже на 35 мм. Его колесная база на 30 мм меньше, однако задним пассажирам почему-то куда вольготнее именно в Sportage: когда я сел сам за собой в оба автомобиля, то сразу же выяснил, что выигрыш по запасу места в KIA составляет несколько сантиметров. Так же непостижимым образом жалкие 1,5 см прибавки по ширине привели тут к появлению полноценного третьего места на диване — а в CX-5 я бы усадил на второй ряд троих только в крайнем случае и лишь для недолгой поездки.

При сравнении водительских кресел выигрывает, наоборот, «Мазда». Ее передние сиденья удобнее, точнее в настройках и располагают более развитой боковой поддержкой. В свою очередь, КИА страдает классическим восточным недугом — подушка кресла у нее откровенно коротковата, и ногу приходится держать на весу. Это не слишком удобно, особенно в дальних вояжах.

Визуально салон «Мазды» кажется чуть меньше, но намного уютнее, особенно в комплектации Supreme, где он отделан великолепной мягкой белой кожей. Такая же опция есть и у КИА в версии Premium, но выглядит она не столь эффектно.

Оба автомобиля — в топовых версиях, естественно — напичканы электронными помощниками и ассистентами. Тут системы контроля слепых зон и удержания в полосе движения, и функции распознавания дорожных знаков, и камеры заднего вида. «Японец» опционально оснащается шикарным проекционным дисплеем, выводящим необходимую информацию на лобовое стекло. Зато Sportage умеет самостоятельно парковаться, а вот CX-5 почему-то такой способностью не наделили. Кроме того, корейский кроссовер более серьезно подготовлен к выездам на бездорожье. Он располагает принудительной блокировкой муфты на скорости до 40 км/ч, плюс системой помощи на спуске, чего напрочь лишена японская машина.

Впрочем, вести речь о каких-то особенных внедорожных способностях откровенных паркетников с заявленным производителем клиренсом соответственно в 182 и 192 мм вряд ли серьезно. Что касается небольших отрезков грунтовок, грейдеров или участков с разбитым асфальтом, то для их преодоления вполне хватит одного полного привода, что с успехом продемонстрировала «Мазда» во время весьма рискованного объезда пробки на автодороге «Волга», именуемой в просторечье «Владимиркой», по неслабым колдобинам полевой дороги.

На шоссе же пальму первенства придется однозначно отдать CX-5. «Японец», вооруженный двухлитровым двигателем и шестиступенчатым автоматом при разгоне до сотни легко «привозит» минимум секунду «корейцу» в аналогичном оснащении. В этом же упражнении версия с топовым 194-сильным мотором при официальных данных, практически равных показателям 177-сильной Sportage GT, ощущается намного резвее.

CX-5 превосходно держит прямую, на виражах послушно следует за движением руля, не пытаясь войти в них круче или ленивее, чем требуется водителю. Машина практически не кренится даже в скоростных поворотах, но в то же время мягко нивелирует огрехи дорожного покрытия любого размера и конфигурации. Пусть такое заявление покажется нескромным, но по отточенности ездовых повадок «Мазда» живо напомнила мне баварские кроссоверы.

У KIA руль практически лишен нуля, машина не очень точно следует за штурвалом — траекторию приходится корректировать. Заметные, хотя и некритичные крены в поворотах отнюдь не компенсируются безболезненным проездом по неровностям: «лежачие полицейские», например, отдаются в копчики седоков весьма ощутимыми ударами. Странной особенностью обладает и шумоизоляция: проезжающих мимо автомобилей или ветра в салоне не слышно. Зато туда легко проникают шумы от работы подвески, шорох шин и урчание двигателя.

Прайс на Sportage стартует от 1 269 000 рублей. CX-5 заметно дороже — 1 431 000 целковых. В топовых версиях разница также заметна: «кореец» в комплектации Premium потянет на 2 139 900, а «японец» в Supreme c пакетом 5 и навигацией — на 2 218 600 рублей.

Возвращаясь к исходному тезису о разительном несходстве двух кроссоверов, заметим — оба хороши по-своему. И решение о том, которого же из них предпочесть, зависит исключительно от личных пристрастий покупателя и манеры его вождения.

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11 сентября 2017
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