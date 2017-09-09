Mazda CX-5 vs KIA Sportage: корейско-японская война без компромиссов

У CX-5, напротив, модернистская панель облегчена до предела. Она более низкая, так как монитор вынесен наверх, причем за образец взята самая удачная конструкция от BMW, а не сомнительные эксперименты Mercedes-Benz и Audi. Кругляши приборов, каждый под собственным козырьком, смотрятся весело, но при этом остаются читаемыми. Функции по управлению мультимедийкой переданы MZD Connect — некоему подобию то ли iDrive, то ли MMI, более простому, но вполне удобному в пользовании. Кстати, и сам алгоритм его работы во многом напоминает баварский.

«Кореец» коренастее «японца» — он короче на 70 мм, шире на 15 мм и ниже на 35 мм. Его колесная база на 30 мм меньше, однако задним пассажирам почему-то куда вольготнее именно в Sportage: когда я сел сам за собой в оба автомобиля, то сразу же выяснил, что выигрыш по запасу места в KIA составляет несколько сантиметров. Так же непостижимым образом жалкие 1,5 см прибавки по ширине привели тут к появлению полноценного третьего места на диване — а в CX-5 я бы усадил на второй ряд троих только в крайнем случае и лишь для недолгой поездки.

При сравнении водительских кресел выигрывает, наоборот, «Мазда». Ее передние сиденья удобнее, точнее в настройках и располагают более развитой боковой поддержкой. В свою очередь, КИА страдает классическим восточным недугом — подушка кресла у нее откровенно коротковата, и ногу приходится держать на весу. Это не слишком удобно, особенно в дальних вояжах.

Визуально салон «Мазды» кажется чуть меньше, но намного уютнее, особенно в комплектации Supreme, где он отделан великолепной мягкой белой кожей. Такая же опция есть и у КИА в версии Premium, но выглядит она не столь эффектно.